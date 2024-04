Il Milan può rendere amara la stagione dell’Inter? Per Matri e Behrami …

L'esperto ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo allenatore del Milan , vagliando l'ipotesi Antonio Conte e non solo ... (pianetamilan)

Milan e Inter stanno disputando un derby di calciomercato per un obiettivo comune. Chi la spunterà? Nelle ultime ore filtra questa versione (pianetamilan)

Pronostico Fiorentina - Atalanta semifinale andata Coppa Italia: Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e ...- ATALANTA La Fiorentina ha perso nell'ultimo turno di campionato in casa contro il Milan dopo ...

Juve, Giovanni Galli: 'Allegri Ci sono tecnici più coraggiosi come Italiano': ... ad esprimersi in questi termini nelle ultime ore l'ex portiere tra le altre di Milan e Fiorentina ... La Juve non può permettersi di aspettare sempre gli errori dell'avversario, deve imporsi, deve ...