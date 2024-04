Il ko alle amministrative non basta per la ritirata di Erdogan Le previsioni di Tzogopoulos

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) “Le elezioni presidenziali americane del novembre 2024 saranno cruciali. Dovremmo ricordare cheaveva un buon rapporto personale con Donald Trump. Se Trump vince, forse sperimenteremo la stessa cosa. E sia Trump chepotranno restare al potere fino al 2028”. Questa l’analisi che Georgeaffida a Formiche.net dopo la sconfittaelezioniturche del partito del presidente. Secondo l’analista greco, lecturer presso l’Istituto Europeo di Nizza Cife, fellow presso il Begin Sadat Center for Strategic Studies in Israele e presso la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy in Grecia, l’esperienza delle elezioni presidenziali del 2023 ci dice che non dobbiamo sottovalutarlo, vinse nonostante l’opposizione fosse stata unita contro di lui. Ekrem Imamoglu? Una ...