Il gol di Dimarco in Inter-Empoli analizzato ad Open Var | “Per l’assistente Thuram non è in fuorigioco”

(Di martedì 2 aprile 2024) Antonio Damato, membro della CAN di Serie A, adVAR su DAZN hal'episodio del fuorigioco diprima del gol diin: "Per l'assistente dell'arbitro era in posizione regolare"

Ha fatto discutere la posizione di Thuram sul gol di Dimarco, ma in realtà le due giocate non possono essere considerate nella stessa azione. La moviola di Inter-Empoli sul Corriere dello Sport ... (inter-news)

Dimarco protagonista di Inter-Empoli, match finito 2-0 a favore dei nerazzurri. Sua la rete a sbloccare la partita, la quinta del suo campionato. Ormai, evidenzia Tuttosport, è un goleador. UNICO IN ... (inter-news)

Inter e Bologna inarrestabili, la Roma frena: ora gli emiliani minacciano il terzo posto della Juve e la panchina di Allegri - L'Inter allunga a +14 il suo vantaggio dal Milan e ormai conta i giorni che la separano dalla conquista dello scudetto. Continua stupire il Bologna di Thiago Motta che forse l'anno prossimo vedremo su ...firstonline.info

Corsport - Juve e Lazio, primo round per la finale - Empoli ko, battuto 2-0 a San Siro: in gol Dimarco e Sanchez. Con la vittoria di ieri sera Inzaghi vola a +14 sul Milan. Il Bologna mette pressione alla Juventus, dopo la vittoria per 3-0 contro la ...tuttojuve

Dimarco e Sanchez, a San Siro l’Inter batte l’Empoli 2-0 - con Bastoni che dalla sinistra trova il cross preciso per Dimarco, letale nel sinistro al volo sul quale Caprile non riesce a intervenire: 1-0 in favore dei nerazzurri e Bastoni che sarà ancora ...vocedimantova