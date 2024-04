Il giovane calciatore Ross Aikenhead muore tragicamente

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 aprile 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Iltalento promettenteè mortoallaetà di 20 anni., undi talento, era membro del Winsford United FC ed era noto per le sue eccezionali capacità in campo e la sua calda personalità fuori. Secondo The Sun, i dettagli sulla sua morte prematura non sono stati divulgati, lasciando gli ex compagni di squadra e la comunità calcistica devastati dall’improvvisa perdita. Il suo impegno per lo sport e la sua squadra gli è valso il rispetto e l’ammirazione sia dei colleghi che degli avversari. In segno di solidarietà e tributo, il Wythenshawe FC ha ricevuto un minuto di applausi prima dello scontro con Wythenshawe Town lunedì. Le sentite condoglianze del Winsford Town FC ...