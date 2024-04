“Il Garofano e la Fiamma” Stasera diretta da non perdere sulla nostra pagina Facebook

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr – “Ile la”, partiamo da questo, è un titolo bellissimo. Profondo, iconico, testimone di un’epoca intera. E non è un caso che l”autore Tommaso de Brabant, nostro collaboratore di cui abbiamo tessuto le lodi in occasione di questa interessantissima iniziativa editoriale, sarà ospite gradito, insieme a Marco Valle, che ha curato la prefazione del testo. Ladi questa sera, alle ore 20.00,del Primato Nazionale, ha esattamente lo scopo di approfondire e dibattere un tema enormemente sottovalutato sia a livello storico che politico, quello della politica di Bettino Craxi rispetto ai valori del Movimento Sociale Italiano. Una questione che pone sul piatto la questione del superamento degli steccati tra i partiti, che forse sarebbe ...

Come conservare le ciliegie per quando non sono di stagione: Aggiungete aromi a piacere, come cannella, chiodi di garofano o vaniglia. Chiudete ermeticamente i ... Abbassate la fiamma, aggiungete le ciliegie allo sciroppo e lasciate sobbollire per circa 5 minuti. ...

Giornata mondiale dei legumi: 3 deliziose zuppe invernali: ...steccalo con il chiodo di garofano . Passa sotto l'acqua corrente le lenticchie, versale in una pentola e copri di acqua fredda. Unisci il cipollotto, i fagiolini verdi e le patate, abbassa la fiamma ...