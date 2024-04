Il figlio muore | lei congela il feto in freezer per non lasciarlo andare | storia horror a Roma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) La quiete di una giornata ordinaria è stata interrotta da una scoperta macabra a, dove la polizia è intervenuta in un appartamento nella zona di Borghesiana. Il motivo dell’intervento è stato una segnalazione giunta dal policlinico Casilino, che ha sollevato sospetti riguardo a una donna che era stata trattata per una forte emorragia di cui non aveva fornito spiegazioni. All’arrivo degli agenti nella casa, abitata da una coppia di quarantenni, è stata fatta una scoperta sconvolgente: all’interno delè stato trovato il cadavere di un. Si è poi appurato che ilera ilche la donna portava in grembo, morto in seguito a un aborto. Genitori denunciati per occultamento di cadavere Questa tragicaha sconvolto la comunità locale. Si tratta di una ...