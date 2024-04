Il dolore è durato 15 ore | poi tutti zitti | Paolo Mieli gela Travaglio sulla guerra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) A Otto e Mezzo tiene banco laa Gaza. Nella puntata di questa sera, martedì 2 aprile, Marcoattacca Netanyahu: "Ha ignorato ogni segnale, ogni monito a fermarsi. Ha ignorato anche una risoluzione dell'Onu. Questo è un criminale". Insomma parole durissime del direttore del Fatto sul premier israeliano. Poiaffonda il colpo: "L'antisemitismo che c'è in questi giorni è stato provocato da Netanyahu con i suoi ordini che stanno investendo Gaza". Su questo punto arriva la reazione di: "Voglio dire la mia, non sono affatto d'accordo. L'antisemitismo c'era già e ha trovato una nuova occasione per emergere e per tornare nuovamente in pista. Sapete quanto è durata l'indignazione per quanto accaduto il 7 ottobre? Facciamo 15 ore, poi il silenzio, nessuno ne ha parlato". Parole chiare ...