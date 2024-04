Il degrado ai Giardini Margherita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Bologna, 2 aprile 2024 -Vorrei segnalare l’incuria da parte del Comune per il nostro polmone cittadino: i! È veramente una gran tristezza vedere come ci sia uncosì in questo posto molto amato dai bolognesi e tutti conosciuto. Il laghetto è in condizioni pietose e dalla parte delle piccole rocce di gesso ci sono le transenne ormai da anni, con le panchine intorno ai pini marittimi tutte divelte e nessuno ci lavora. Ormai è abitudine transennare con la plastica arancione quando ci sono dei problemi e non pensarci più…Monica Santandrea Risponde Beppe Boni Non è la prima volta che i cittadini nel corso degli anni segnalano situazioni diambientale ( e talvolta incursioni di baby gang) aiche sono uno dei simboli di Bologna, un ...