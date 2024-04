Il Consorzio guidato da Mazzei si rimette in vetrina al Prowein

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Nuova, importanteinternazionale per ilTutela Vini della Maremma Toscana che in Germania ha partecipato al "", una delle più importanti fiere per il settore dei vini e delle bevande alcoliche. Al bancone consortile erano presenti 31 etichette di 21 diverse aziende: dagli autoctoni (come Vermentino, Ciliegiolo, Alicante e ovviamente Sangiovese) fino ai blend a base di vitigni internazionali con una bella panoramica dei vini bianchi, rosati e rossi della Denominazione. "La Germania – spiega Francescopresidente del– continua a rappresentare uno dei nostri principali mercati e, insieme agli altri Paesi nord europei, vale circa il 50% della quota export della Denominazione; il consumatore qui è da sempre sensibile al fascino del Bel paese e, in questo ...