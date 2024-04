Il commento Quando il lieto fine è doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Benedetti Di fronte a un uomo che ha rischiato di perdere la vita sugli spalti del Picco, il calcio passa in secondo piano. Le notizie che arrivano, per fortuna, dicono che la lunga manovra rianimatoria iniziata nell’immediato dai volontari della Croce Rossa e proseguita dalla squadra del 118, ha prodotto gli effetti sperati. Il tifoso dello Spezia di 67 anni colpito da arresto cardiaco, ha ripreso conoscenza ed ora le sue condizioni sono monitorate dai medici dell’ospedale Sant’Andrea. Dovrebbe farcela. E’ stato un finale davvero imprevedibile per la sfida salvezza, terminata in un clima surreale dopo la giusta sospensione per quasi mezz’ora. Lo Spezia sapeva che si giocava una grossa fetta delle speranze di salvezza diretta, soprattutto perché i tre punti potevano essere l’occasione per coinvolgere altre squadre nella lotta per non retrocedere. Come infatti è stato con il ...