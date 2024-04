Il ciclismo italiano non è solo donna ma un movimento

Il ciclismo su strada maschile sta faticando a trovare il bandolo della matassa per quanto riguarda gli eredi di Vincenzo Nibali nelle corse a tappe. Il Bel Paese vive attualmente un delicatissimo ... (oasport)

Vincenzo Nibali , lo Squalo di Messina, ha rivissuto i suoi 18 anni di straordinari successi a Fanpage tra Tour, Giro, Vuelta, le Classiche Monumento. L'ultimo a far rinnamorare l'Italia di un ... (fanpage)

"Il Giro d'Italia non è solo sport , ma è anche un mo dello di buona attività industriale". ROMA - "Lo sport è portatore di pace e ho deciso di dare al Giro d'Italia la qualifica di nostro ... (ilgiornaleditalia)

Elisa Longo Borghini, la più grande ciclista italiana e la vittoria del Giro delle Fiandre: «Mamma e papà hanno dato senso ai miei sacrifici» - Papà Nando storico allenatore dello sci di fondo, mamma Guidina Dal Sasso sciatrice con tre Olimpiadi alle spalle, il fratello Paolo ciclista e gregario di Nibali. Elisa ha sposato un compagno di squa ...corriere

BLABLABIKE, LONGO BORGHINI: «ABBIAMO DIMOSTRATO CHE IL ciclismo italiano NON È SCARSO! SU SLONGO...» - Con la solita lucidità, con la solita classe, in sella e coi media. Oltre a Elisa, protagonisti della puntata 212 di BlaBlaBike sono i due "italiani in top-10" Luca Mozzato e Alberto Bettiol ...tuttobiciweb

Il Tour de France - (mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2024 – Il 29 giugno 2024, il prestigioso Tour de France partirà per la prima volta dall’Italia con la tappa Firenze-Rimini. Il Tour de France Per la prima volta n ...mi-lorenteggio