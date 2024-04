Il Catanzaro vuole stupire | l'impresa di Parma alimenta il sogno promozione

(Di martedì 2 aprile 2024) Sognare, a, è più che lecito. Il colpo grosso in casa del(al primo ko interno stagionale) ha riaperto completamente i giochi...

Sindaco Catanzaro scrive a Floridia per sede Rai nel capoluogo - "Non voglio riaprire le polemiche che sono seguite agli incidenti del dopo partita Cosenza-Catanzaro - prosegue - ma devo dirle che questa vicenda ha accentuato nella nostra cittadinanza la percezione ...ansa

Catanzaro. Alla Casa delle Culture si presenta il libro “Quale Europa” - Prende il via da Catanzaro il “tour” che il Forum Disuguaglianze e Diversità ha promosso in occasione della pubblicazione del libro “Quale Europa”, Donzelli Editore, che costituisce un’occasione per ...cn24tv

Quando Gratteri era d'accordo. Spunta un suo audio sui test ai magistrati - Il magistrato nel 2019 proponeva prove di idoneità psico-attitudinali per i giudici "ogni cinque anni" C’è il Nicola Gratteri di oggi. E poi c’è il Nicola Gratteri di ieri. Sono la stessa persona, a p ...ilgiornale