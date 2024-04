Il Carnevale bagnato Ma i carri non si fermano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024)sfortunato. La pioggia, anche se debole e intermittente, ha disturbato non poco la prima sfilata deldi Romagna, la manifestazione si è però svolta regolarmente davanti ad alcune migliaia di spettatori, alcuni muniti di impermeabili e ombrelli. E c’è stato anche un momento per fare festa da parte del pubblico di Gambettola per la promozione del Cesena Calcio in serie B. La sindaca Letizia Bisacchi ha consegnato una tela con la maschera del Gambino e il Gambino d’oro al calciatore del Cesena Tommaso Berti giunto a Gambettola per rappresentare i bianconeri appena promossi in serie B. Adesso rimessi imascherati ad asciugarsi dentro al capannone le attenzioni degli organizzatori di Gambettola Eventi e dei Gruppi disti è tutta rivolta alla ...