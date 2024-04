Il Calabria Vinyl Market apre il calendario primaverile delle fiere del disco del Sud Italia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 2 aprile 2024) Sarà il primo evento targatoche aprirà anche ildeldel Sud. Sale l’attesa per un fine settimana da non perdere, all’insegna della musica e della smisurata passione per il vinile. Sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 10 alle 21, la CasaCulture del Palazzo provinciale in Piazza Prefettura a Catanzaro, ospiterà una due giorni dedicata agli appassionati del vinile. Sedici espositori, provenienti da tutta, sbarcheranno a Catanzaro con il proprio carico di dischi, cd, dvd e musicassette – ma anche locandine e oggettistica vintage – in un percorso alla scoperta di autentici cult, rarità e chicche del passato che faranno la ...