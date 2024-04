Il blu oltremare di Napoli – una rivoluzione cromatica avvolta in un velo di mistero e fascino

Pizza Village , a Napoli dal 14 al 23 giugno presso la Mostra d’Oltremare . A settembre la kermesse sarà a Milano e in una importante capitale europea per promuove l’immagine partenopea oltre i confini regionali e nazionali. Presentata questa mattina, in sala Giunta del Comune di Napoli , la ... (2anews)

arriva a Napoli This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie aprirà le sue porte presso la Mostra d’Oltremare. Per la prima volta a Napoli arriva This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie aprirà le sue porte a cittadini e turisti presso la Mostra ... (2anews)