Il 24 e 25 aprile a Parigi parte la quarta edizione di CYSAT | la fiera dell’industria spaziale europea ed internazionale

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 24 e 252024 alla Stazione F ditorna, il più grande eventodedicato alla sicurezza informatica per l’industria, quest’anno alla. Promosso da CYSEC, società franco-svizzera di cybersecurity,è il primo eventointeramente dedicato alla sicurezza informatica nell’industria. Il suo obiettivo è quello di riunire l’intera industriaper costruire un ecosistema in grado di affrontare le sfide attuali e future. La Commissione, l’EUSPA e i membri del Consorzio industriale della futura costellazioneIRIS² ...

Il mistero dei Emile Soleil, incidente o omicidio Gli interrogativi ancora in sospeso dopo il ritrovamento delle ossa - La scoperta dei resti del bambino francese di 2 anni e mezzo solleva nuove domande sulla sua scomparsa. Il corpo è sempre stato lì o è stato spostato E, in caso, da chi L’inchiesta era a una svoltaquotidiano

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 2 al 5 aprile: Alfredo mette nei guai Clara - Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da martedì 2 a venerdì 5 aprile, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1 ...fanpage

Marcell Jacobs torna ad allenarsi in Italia: nuova base per preparare Europei e Olimpiadi - Marcell Jacobs si sta attualmente allenando in Florida sotto la guida di Rana Reider e dovrebbe fare il proprio debutto stagionale durante il mese di aprile, per poi unirsi al gruppo di velocisti azzu ...oasport