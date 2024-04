Il 24 e 25 aprile a Parigi parte la quarta edizione di CYSAT | la fiera dell’industria spaziale europea ed internazionale

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 24 e 252024 alla Stazione F ditorna, il più grande eventodedicato alla sicurezza informatica per l’industria, quest’anno alla. Promosso da CYSEC, società franco-svizzera di cybersecurity,è il primo eventointeramente dedicato alla sicurezza informatica nell’industria. Il suo obiettivo è quello di riunire l’intera industriaper costruire un ecosistema in grado di affrontare le sfide attuali e future. La Commissione, l’EUSPA e i membri del Consorzio industriale della futura costellazioneIRIS² ...

Lions Club Parabiago Maggiolini, da 16 anni sul territorio rappresenta la perfezione associativa - Grazie al fatto che presso l’Hotel Poli si è tenuto il corso lionistico RLLI organizzato per i quattro Distretti Ib si è pensato di dare al Patron Luigi Poli la doppia responsabilità della Cena di ...legnanonews

Van der Poel fa doppietta alla Parigi-Roubaix: la gara più veloce e la fuga di 59 km. Assolo da record per il Campione del Mondo - L'attacco vincente del campione del mondo arriva a 59,6 km dall’arrivo sul 13° settore di pavé: uno sprint sorprendente che spiazza Mads Pedersen, il primo ad entrare nella foresta di Arenberg, il set ...ilriformista

Lotta, beffa per Frank Chamizo: manca il pass olimpico dopo un ‘pareggio’. Resta un’ultima speranza - Si chiude con tanto amaro in bocca sul fronte italiano la terza e ultima giornata del Preolimpico Europeo di lotta, evento continentale di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 in corso ...oasport