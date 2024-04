IF - Gli amici immaginari | sono Pilar Fogliati e Ciro Priello le voci italiane del film di John Krasinski

(Di martedì 2 aprile 2024)si cimenta con la regia di unparzialmente animato: i personaggi cartoon di IF - Gliavranno ledi. Ecco quando uscirà nelle nostre sale.

Tempo di lettura: 2 minuti“La salute dei nostri cittadini ci sta particolarmente a cuore, per questo come ogni anno, ad aprile ci sarà un’intera giornata dedicata alla prevenzione di malattie ... (anteprima24)

Marcianise. Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, è pronto a ospitare un evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Sabato 6 aprile sarà ... (casertanotizie)

I carabinieri hanno sequestrato un coltello a farfalla a una ragazzino di 12 anni nel centro di Napoli: lo stava usando per "giocare" con gli amici .Continua a leggere (fanpage)

I droni sognanti di Disneyland Paris - UNA PARATA DI DRONI NEL CIELO DEL PARCO DISNEYLAND Disney Symphony of Colours da il via a un’esplosione di emozioni per gli Ospiti con Disney Electrical Sky Parade, una vera e propria parata elettrica ...venetoblog.corrieredelveneto.corriere

Perché sul percorso della Parigi-Roubaix sono state portate le capre: hanno un ruolo fondamentale - Decine di capre sono state "scaricate" lungo uno dei settori in pavé più iconici della Parigi-Roubaix di domenica 7 aprile, la Trouée d'Arenberg ...fanpage

Jump Ship, siete pronti ad esplorare lo spazio e a combinare disastri con gli amici - Qui si spara, si decolla e si combatte nello spazio con la leggerezza di un action, gomito a gomito con gli amici con la quale vi dividerete gioie e disastri. Le potenzialità sono quelle di un grande ...multiplayer