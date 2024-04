IF - Gli amici immaginari | Ciro Priello e Pilar Fogliati tra le voci della versione italiana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 aprile 2024) Eagle Pictures ha annunciato che tra leitaliane del film IF - Gli, scritto e diretto da John Krasinski, ci saranno. Eagle Pictures ha svelato che tra leitaliane di IF - Glici saranno anche. Il lungometraggio debutterà nelle sale italiane il 16 maggio ed è stato scritto, diretto e interpretato da John Krasinski. I ruoli affidati alle star italiane L'atteso lungometraggio IF - Gliè l'incredibile e magica storia di una bambina esua capacità di vedere gli IF, cioè gli ...