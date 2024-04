I vini pisani fanno incetta di Doc Non solo Sangiovese e rosso | Occasione per allargare i mercati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Nuove Doc in vista per Terre di Pisa. È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta deiTerre di Pisa. Dopo il parere favorevole di Regione Toscana e del Comitato nazionaleDop e Igp adesso l’attesa è per la scadenza dei trenta giorni dalla pubblicazione per rendere effettivo il cambiamento. Ma in cosa consiste la rivoluzione? Alle tipologiesi affiancano ilriserva, il bianco, il Vermentino e il rosato. "Avere più Doc tra le nostre etichette – commenta Nicola Cantoni Presidente del Consorzio Terre di Pisa – vuol dire avere più visibilità e contribuire alla crescita del Consorzio. Siamo di fronte a un mercato altalenante e avere più etichette sul mercato offre la ...