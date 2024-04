I social network sono morti ed ecco chi sono i killer - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 aprile 2024) L'editoriale del direttore Il direttore Maurizio Belpietro risponde a una lettera di un lettore.«Caro Nino, capisco il suo sarcasmo e in parte le do ra-gione. Dovevamo indignarci dieci anni fa e decidere allora di reagire di fronte alle mire espansionistiche di Putin. Invece, nel 2014, quando la Russia occupò la Crimea e invase le province ucraine di Lugansk e Donesk siamo rimasti con le mani in mano, quasi non fosse successo nulla. Sì, Stati Uniti ed Europa hanno imposto qualche blanda sanzione, condannando l'operazione, ma nulla di più. Poi la vita è continuata come prima, con i weekend e tutto il resto, come dice lei».