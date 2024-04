I segreti di Brokeback Mountain | Ang Lee | L' Oscar perduto? Colpa dell' omofobia

(Di martedì 2 aprile 2024) Il regista è tornato a parlarea sconfitta aglinella categoria Miglior film nel 2006 Nel corso di una nuova intervista concessa a IndieWire, Ang Lee è tornato a parlarea sconfitta aglidel 2006 di Idi, che venne battuto da Crash di Paul Haggis, puntando il dito contro l''epoca. "All'epoca,aveva un limite. Avevamo ricevuto un sacco di sostegno - fino a quel punto", ha ricordato Lee, riferendosi alle vittorie agliper regia, sceneggiatura e colonna sonora. "C'è quella sensazione. Non provavo rancore o altro. È così che erano", ha detto Lee a proposito'Academy ...

