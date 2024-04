I segreti del Conclave 2005 Le verità di papa Bergoglio | Io usato contro Ratzinger

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Stavolta ad essere statoè ilil predecessore, Benedetto XVI, e non il contrario. A svelare idelche nelportò sul soglio petrino Joseph, in un vortice di macchinazioni per bloccarne l’elezione sfruttando il nome dell’ex arcivescovo di Buenos Aires, è proprio Francesco. La soffiata arriva dalle pagine dell’ultimo libro scritto dal Pontefice con il giornalista spagnolo Javier Martinez-Brocal, ’El sucesor’ (’Il successore’), in uscita domani e di cui il quotidiano iberico Abc ha anticipato il capitolo sul voto per il dopo Wojtyla. E dire che solo una quindicina di giorni fa, stavolta nella sua autobiografia ’Life’, ilaveva confidato che Benedetto XVI, dopo la rinuncia del 2013, era stato ...