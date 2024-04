I sabati dello Sport Comune e Uisp insieme pensando ai bambini

(Di martedì 2 aprile 2024) Sono partiti iche lapropone ai idi Magliano. La prima giornata è stata tutta negli impianti dell’associazione in viale Europa a Grosseto, incentrata su beach tennis e beach volley. L’iniziativa, organizzata daldi Magliano, è rivolta aidagli 8 ai 14 anni, residenti nel territorio comunale o che frequentano le scuole dell’area. Sabato si prosegue all’agriturismo Giardino sulla Maremma, i partecipanti potranno sperimentare il tiro con l’arco storico.

sabatini: "Allegri ha sbagliato i cambi contro la Lazio ma questo non giustifica del tutto il crollo della Juve" - Il giornalista Sandro sabatini è tornato a parlare del match Lazio - Juventus sulle pagine di Calciomercato.com. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita persa dai bianconeri per ...tuttojuve

Acerbi-Juan Jesus, sabatini: ''Finita a tarallucci e vino. Mi faccio una domanda sull'Inter'' - In un intervento radiofonico il giornalista sportivo Sandro sabatini è ritornato a parlare della vicenda tra Acerbi e Juan Jesus. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Sandro sabatini ha risp ...informazione

Crisi Juve, sabatini: "La dirigenza di prima non è paragonabile a quella attuale" - Crisi Juve, sabatini: 'La dirigenza di prima non è paragonabile a quella attuale' L'ennesima figuraccia in campionato della Juventus ha fatto salire sul banco degli imputati anche la dirigenza biancon ...informazione