I rumori uditi dai soccorritori del sottomarino Titan non erano dell’equipaggio ma a bordo forse sapevano

(Di martedì 2 aprile 2024) L'analisi dell'audio deidaidelha stabilito che i colpi che provenivano dal fondo dell'Oceano non arrivavano dalimploso con i cinque passeggeri a. Secondo alcuni esperti, però, probabilmente aqualcuno aveva capito la tragedia in atto.

AirPods low cost A quanto pare esistono davvero e stanno per arrivare - ma solo sulla variante di fascia alta dovrebbe essere presente la cancellazione attiva del rumore. Nessuna informazione sulla possibile data di presentazione, ma come sempre in casi analoghi ...tech.everyeye

Si sente il rumore del mare”, a Matera la presentazione del libro del dottor Italo Cantore - grazie al quale tanti adulti e bambini affetti da sordità gravi possono recuperare l’udito e parlare normalmente. Il progresso medico scientifico raccontato attraverso il romanzo ” Si sente il rumore ...trmtv