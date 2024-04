I PRECEDENTI Per gli spareggi possono bastare 47 punti Ecco come è andata a finire negli anni passati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Per qualificarsi ai play off al Pontedera potrebbero anchei 47che ha attualmente. Lo dicono i due campionatinei quali, nel girone dei granata, al decimo posto lo scorso anno si piazzò la Recanatese con 47e l’anno prima (2021-22) la Carrarese con 45. Invecealtri due campionati a 20 squadre (quindi con 38 partite) utilizzabilistatistica da quando in Serie C gli-promozione sono stati allargati ai primi 10 posti (2016-17) ne servirono di più: 51 al Renate (2016-17) e 52 alla Juventus Under 23 (2020-21). Questi i, dopo i numeri, ora la parola tocca a questo finale di campionato del Pontedera.