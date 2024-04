I medici le dicono che è incinta | ma la 22enne Emma ha un tumore alle ovaie

Carenza personale. Bertolaso in Argentina e in Paraguay per reclutare infermieri e medici - Incontri già fissati con le autorità locali, con l’obiettivo di importare circa 500 infermieri entro la fine dell’anno. “Questi Paesi hanno buone scuole, con curricula simili a quelli europei”. Sul fr ...quotidianosanita

Feto abortito in freezer alla Borghesiana, denunciati due infermieri: «Volevamo averlo con noi» - Non voleva staccarsi dalla sua creatura. Non riusciva a immaginare che quel piccolo o piccola che tanto aveva desiderato potesse finire smaltito in ospedale e chissà come. Un ...ilgazzettino

La figlia di Alessandro Piccinelli, l'urologo morto a Lizzola: «La medicina, la sua missione. Mi diceva: sii vicina ai pazienti» - Domani, mercoledì, a Curno si terranno i funerali del noto chirurgo trovato morto a Lizzola dove stava facendo un'escursione per andare a pescare. La moglie:«Un medico come quelli di una volta». E la ...bergamo.corriere