I Mazzegaro | l’incredibile ascesa della family influencer Il segreto del successo? “Naturalezza e genuinità”

(Di martedì 2 aprile 2024) Monza, 2 aprile 2024 –e quel pizzico di leggerezza che non guasta mai. È questa la carta vincente di Konny Ongaro e Massimiliano Mazzetto, meglio conosciuti come I(dalla sincrasi dei due cognomi, ndr), tra lepiù famose del web. “Ci mostriamo così come siamo nella nostra quotidianità, tra momenti felici e difficoltà, provando sempre a lanciare un messaggio positivo”. E lo fanno piuttosto bene, visti i numeri da capogiro sui social: 1,6milioni di follower su TikTok, 273mila su Instagram e 245mila su YouTube. Senza mai dimenticare di sognare. Perché i sogni possono diventare realtà e loro ne sono l'esempio: nel 2017, Konny, classe 1998, è una studentessa di Belluno quando conosce Massimiliano, classe 1994 di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, ...