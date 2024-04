I maneggi per maritare una figlia per la regia di Tullio Solenghi debutta al Quirino

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Iperunaladi Tullio Solenghi va in scena al Teatro: una autentica “maschera della commedia, per rivivere un’esaltante personalità teatrale genovese del secolo scorso” Iperuna figlia di Nicolò Bacigalupo per ladi Tullio Solenghi va in scena al Teatrodal 2 al 14 aprile. Al fianco di Solenghi, nel ruolo che fu della moglie di Govi, Rina, Elisabetta Pozzi, che qui abbandona le grandi figure drammatiche femminili che l’hanno resa celebre per calarsi in un ruolo totalmente comico. Ad impreziosire l’allestimento, le scene e i costumi di Davide Livermore, che ha voluto rendere omaggio al bianco e nero delle commedie goviane riprese dalla RAI. Fondamentale, poi, ...