I libri della settimana | scelti da Internazionale

Nella cura della pelle , ci sono due elementi da mantenere sempre in equilibrio: i livelli di grasso e quelli del pH. In particolare, L'equilibrio del pH della pelle è la chiave per avere una ... (gqitalia)

“Di fronte a ciò che quel padre vide all’ingresso di quella tenda, non poteva esserci alcuna esperienza pregressa, per quanto forte, a impedire che il grido di orrore uscisse dalla sua gola così ... (ilfattoquotidiano)

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Paolo Del Debbio . Accanto a lui Cédric Sapin-Defour e l’intramontabile Philip Roth. Paolo Del Debbio , dal tredicesimo ... (metropolitanmagazine)

Kindle: tanti libri in sconto ma SOLO PER OGGI! - Vi suggeriamo di dare uno sguardo alle opportunità del giorno di Amazon, dove troverete centinaia di e-book Kindle in sconto a partire da appena 1,99€!tomshw

Film iconici, romanzi e scrittori: a Costigliole quattro serate nel segno del giallo con “libri al Cinema” - Al via venerdì la rassegna di libri e cinema che proporrà quattro appuntamenti nel segno del giallo a Costigliole d'Asti.lanuovaprovincia

libri generati dall'IA invadono Kindle, ma per Amazon non è un problema - Pubblicità insistenti su Kindle riguardo libri generati dall'IA, le proteste su Reddit: ecco come ha risposto Amazon.ilsoftware