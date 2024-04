I futures sul gas invertono rotta | Ttf in calo a 26 | 8 euro

(Di martedì 2 aprile 2024) Le quotazioni del gas naturale scendono improvvisamente. ITtf scambiati ad Amsterdame cedono il 2% a 26,79. L'pa, commentano gli analisti, sta uscendo dalla stagione del riscaldamento invernale con gli stoccaggi ancora pieni al 59 per cento.

In base a un rapporto dell’Oms, più di mezzo miliardo di donne condividono i servizi igienici con altre famiglie, compromettendo la propria privacy, dignità e sicurezza (ilsole24ore)

Si apre in rialzo la seduta per il gas naturale. I futures scambiati ad Amsterdam guadagnano l'1,17% a 27,66 euro . (quotidiano)

Oro: le tensioni in Medio Oriente tengono il prezzo sui valori massimi - Alle 10 il Future Oro sale dello 0,91% a 2.278 dollari l’oncia, non distante dal record di 2.286 dollari toccato ieri. Stesso discorso vale per il contratto spot XAU/USD che si aggira intorno ai 2.257 ...it.investing

Hyosung TNC investe un miliardo di dollari nel futuro business "bio" - SEUL, Corea del Sud, 1 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Hyun-Joon Cho, presidente di Hyosung, annuncia importanti investimenti nel settore del biologico, intraprendendo nuove iniziative imprenditoriali fut ...adnkronos