(Di martedì 2 aprile 2024) Questa mattina iucraini sono arrivati fino alla repubblica del Ta, percorrendo milletrecento chilometri e non era mai accaduto che entrassero tanto in profondità nel territorio russo.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non solo rifornimenti militari, ma anche aiuti umanitari e garanzie di sicurezza. Sono queste le promesse che ha portato con sé il primo ministro inglese Rishi Sunak , arrivato a Kyiv nella mattina ... (formiche)

Londa e Riga saranno anime gemelle in uno sforzo atto a rifornire Kyiv con migliaia di droni con firs-person view (Fpv), impiegati in enormi quantità lungo il fronte come surrogati delle loitering ... (formiche)

I droni di Kyiv si schiantano in Tarstan in cerca della fabbrica di Shahed - E' la prima volta che un attacco partito dal territorio ucraino riesce a percorrere milletrecento chilometri. L'importanza però non sta tutta nella distanza, anche nell'obiettivo ...ilfoglio

Guerra ucraina, Zelensky abbassa età per il reclutamento da 27 a 25 anni. La Nato studia fondo da 100 miliardi per Kiev - L'obiettivo della smilitarizzazione dell' Ucraina rimane rilevante perché gli Stati Uniti e la Nato, che partecipano al conflitto a tutti gli effetti, vedono questo Paese come un territorio controllat ...ilmessaggero

Guerra ucraina, Kiev attacca fabbrica di droni nel Tatarstan russo. Mosca: conquistati 400 km quadrati in tre mesi - «Gli attacchi intenzionali contro obiettivi civili sono crimini di guerra e l'Unione Europea continuerà a sostenere l'Ucraina di fronte a questi brutali attacchi per tutto il tempo necessario e questo ...ilmattino