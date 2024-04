I catto-riformisti del Pd non agiscono | stanno in perenne attesa della luce verde di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Torna periodicamente ad agitare il Pd la cosiddetta questionelica. A gennaio fu la vicenda di Anna Maria Bigon, destituita dall’incarico di vicesegretaria provinciale del Pd di Verona perché il suo voto contrario aveva impedito l’approvazionelegge regionale sul fine vita. Un episodio sgradevole, perché se un partito garantisce la libertà di voto sui temi etici, è un controsenso fare marcia indietro. “Voto libero” significa potersi esprimere in aula, non uscire per andare a nascondersi in uno sgabuzzino. Adesso è la voltapossibile candidatura all’europarlamento di Marco Tarquinio, già direttore del giornale dei vescovi “Avvenire”, unlico interpretelinea di Francesco per negoziare la pace in Ucraina. Levata di scudi anti-Tarquinio dell’ala guerraiola del Pd, ...