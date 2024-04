I 7 migliori Nosiola del Trentino scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 aprile 2024) Senza nulla togliere alla briosità, alla consolidata fama e alla pura bontà dei metodo classico trentini, nella Guida Vini d'Italia di2024 troverete un notevole progresso dei vini della consuetudine dolomitica: parliamo dei vini fermi. Bianchi e rossi ai vertici, insomma, sia per valore delle valutazioni (dal numero dei Tre Bicchieri ai tanti vini arrivati in finale, un vero record), ma soprattutto perché dimostrano carattere, unicità e grande aderenza al territorio. Il merito va alla costante dedizione di una schiera di vignaioli, cantinieri e imprenditori decisi a puntare sulle varietà da uve autoctone, così come anche su vitigni che già da tempo qui sono di casa. Interpretazioni validissime dianzitutto, come l’Ora di Pravis - vinificato in botti d’acacia, con le uve leggermente surmature come avviene per il ...