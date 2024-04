I 100 anni di Marlon Brando | “Era dichiaratamente bisessuale”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 3 aprile 2024 si celebra il centenario di, divo di Hollywood scomparso nel 2004. Nato in Nebraska nel 1924 l’attore hollywoodiano – come ricordato da Barbara Costa per Dagospia – era apertamente. Lo dichiarò lui stesso nel 1976 confessando di aver avuto esperienze gay. “L’omosessualità è talmente di moda che non fa più notizia. Come un gran numero di uomini, anch’io ho avuto esperienze omosessuali e non me ne vergogno“. Un aneddoto confermato anche dalla sua prima moglie, Anna Kashfi: “Lui ha fatto s3ss0 con una schiera infinita di partner, uomini, donne, e individui incerti. Donne soprattutto nere, altrimenti non gli funzionava”. Della bisessualità dine ha parlato anche Oriana Fallaci nel 1956 quando ha scritto che l’attore “non si separa mai dal suo amico ...