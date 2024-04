Hristov a tutta grinta | Elia e Nagy scatenati Nikolaou campione anche fuori dal campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) ZOET 6: blinda la porta con una paratona delle sue sul fendente a botta sicura di Di Tacchio, non arriva sulla conclusione angolata di Rodriguez. MATEJU 5,5: si fa sorprendere dalla velocità di Rodriguez, un errore che comunque non ne condiziona il rendimento nel prosieguo. Da elogiare il suo attaccamento, nonostante la febbre è sceso inugualmente.7,5: l’uomo con il turbante stile anni ‘30, colui che incarna alla lettera la spezzinità e l’orgoglio di vestire la maglia bianca, firma il gol del coraggio, del cuore e della passione ricevendo le ovazioni di un intero popolo. Esattamente come nel match di andata.6,5: prestazione all’altezza pur con qualche sbavatura in fase di impostazione. Suona la carica nei minuti finali, da applausi la sua vicinanza al tifoso colto da malore. VIGNALI 7,5: il ‘fante’ ...