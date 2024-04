Horror a fumetti | come nasce una storia paurosa disegnata

(Di martedì 2 aprile 2024) Trasmettere sensazioni di paura tramite il disegno e le classiche vignette non è facile, ma ci sono grandi autori che ci riescono benissimo

Arriva su Netflix Parasyte: the grey, tratto da un manga cult. Ecco alcuni comics da non perdere tra mutilazioni e trasformazioni raccapriccianti (wired)

Come nasce un fumetto Horror - Trasmettere sensazioni di paura tramite il disegno e le classiche vignette non è facile, ma ci sono grandi autori che ci riescono benissimo ...wired

PTSD Radio, un manga body Horror alla Junji Ito - PTSD Radio, il nuovo manga di Masaaki Nakayama pubblicato in Italia da Coconino Press (il primo volume è disponibile al prezzo di 15,90 euro per 360 pagine in bianco e nero) si inserisce perfettamente ...tg24.sky

Il fantasy-Horror Kiseiju – La zona grigia si appresta a debuttare su Netflix - La serie, tratta dal manga Parasyte: The Grey, creato da Hitoshi Iwaaki nel 1989, sarà disponibile in streaming dal 5 aprile ...optimagazine