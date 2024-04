Highlights Berrettini-Shevchenko | Atp 250 Marrakech VIDEO

(Di martedì 2 aprile 2024) Ilcon glidel match tra Matteoe Alexander, valido per il primo turno del torneo Atp 250 di. Ottimo esordio per il tennista romano, che ha piegato nettamente la poca resistenza offerta dal suo avversario. Eloquente il punteggio, 6-2 6-1 in un’ora e 13 minuti di gioco. Ora al secondo turno per il classe ’96 ci sarà l’ostacolo Munar, avversario ostico sulla terra rossa. Di seguito ilcon gli. SportFace.

Il video degli Highlights del match tra Matteo Berrettini ed Andy Murray, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami 2024 . Il tennista romano comincia alla grande la partita brekkando in ... (sportface)

Berrettini al 2° turno all'ATP Marrakech: Shevchenko battuto 6-2, 6-1 - Con una prova eccellente, Matteo Berrettini lascia la miseria di 3 giochi al kazako Shevchenko e si qualifica al 2° turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Il romano vince 6-2, 6-1 e attende ora lo ...sport.sky

ATP Marrakech, Cobolli al 2° turno. Ora Berrettini-Shevchenko su Sky Sport e NOW - Flavio Cobolli si libera di Abdullah Shelbayh, giordano in gara grazie a una wild-card, e si qualifica al 2° turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Ora Berrettini-Shevchenko in diretta su Sky Sport e ...sport.sky

Record Tennis Viewership on Sky: Miami Masters 1000 Final Highlights - Record-breaking viewership for tennis on Sky: yesterday's Miami Masters 1000 final between Jannik Sinner and Grigor Dimitrov - from 9:18 PM on Sky Sport Uno and Sky Sport Tennis - gathered a total of.ilmessaggero