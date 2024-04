Helsinki | studente spara a scuola | morto uno studente di 12 anni Due feriti gravi Il 12enne che ha aperto il fuoco è stato arrestato

(Di martedì 2 aprile 2024) C'è stata unatoria all'interno di unaelementare in Finlandia. La polizia è intervenuta nell'istituto scolastico di Viertola che si trova a Vantaa,...

Tredicenne entra a scuola e spara: vi sarebbero diversi feriti - Nel 2007, Pekka-Eric Auvinen sparò e uccise sei studenti, l'infermiera della scuola, il preside e se stesso usando una pistola alla Jokela High School, vicino a Helsinki. Un anno dopo, nel 2008, Matti ...europa.today

Finlandia, 12enne spara sui compagni di scuola: "Scena scioccante" - Non è la prima sparatoria in una scuola in Finlandia quella avvenuta intorno alle 8 del mattino di martedì 2 aprile. A colpire è ...iltempo

Finlandia, sparatoria in una scuola: fermato il responsabile, è un 12enne - La polizia finlandese è intervenuta questa mattina in risposta ad una sparatoria in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a Nord di Helsinki. L'allarme è partito all'apertura dell'orario ...repubblica