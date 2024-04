Helsinki | sparatoria a scuola | 12enne morto | altri due feriti Arrestato un coetaneo

(Di martedì 2 aprile 2024) Un dodicenne èe un altro è rimasto ferito nellanellaa Vantaa, vicino a, in Finlandia. Oltre alla vittima, coinvoltitre dodicenni: due sono rimasti, un altro, il responsabile della, è stato"in modo pacifico" L'articolo proviene da Firenze Post.

Un dodicenne apre il fuoco in una scuola in Finlandia uccidendo un compagno - Un ragazzo di dodici anni ha aperto il fuoco in una scuola a Vantaa, a nord della capitale finlandese Helsinki, uccidendo un compagno e ferendone gravemente due, prima di essere arrestato. Leggi ...internazionale

