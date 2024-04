Heartstopper 3 sarà “ancora più cupa ed eccitante” | la promessa di Joe Locke

(Di martedì 2 aprile 2024) Joe, il Charlie di, ha svelato a Collider chepiùeddella stagione precedente: la terza stagione dell’amata serie Netflix si i concentrerà maggiormente sulla storyline di Charlie, compresi i suoi disturbi alimentari. I due ragazzi stanno crescendo, e anche la loro storia d’amore si sta sviluppando, dunque l’attore ha precisato che anche l’atmosfera della serie è destinata a cambiare. La seconda stagione di, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, si è concentrata sul viaggio di Nick Nelson (Kit Connor) e sul suo coming out, con Charlie pronto a sostenerlo.ha annunciato che la terza stagionemaggiormente incentrata su Charlie che, come anticipato ...

Heartstopper, Olivia Colman non tornerà nella terza stagione della serie tv Netflix: 'ABBIAMO FATTO TUTTO IL POSSIBILE' Alice Oseman, ideatrice di Heartstopper , ha commentato la ...della graphic novel che ha ispirato anche la serie tv ha precisato che il ruolo di Sarah non sarà ...

Heartstopper: Olivia Colman non tornerà nella stagione 3: ... Colman ha spiegato che non è potuta tornare sul set di Heartstopper per le riprese della terza ... Questa sarà un tema fondamentale della stagione 3, affrontato attraverso la storia di Charlie ( Joe ...