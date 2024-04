Harry a Londra l’8 maggio Mano tesa di William e Kate | ma Meghan rifiuta l’incontro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – C’è una data per il ritorno del principeed è l’8, giorno della funzione alla cattedrale St.Paul per il decimo anniversario degli Invictus Game, evento benefico ideato dal secondogenito di re Carlo. In quell’occasione è dato per certo un incontro dicon il papà malato di cancro, mentre sembra improbabile una visita i principi del Galles, suo fratelloe sua moglieMiddleton, quest'ultima alle prese con un ciclo di chemioterapia dopo la scoperta di un cancro addominale.Middleton ‘costretta’ a rivelare il tumore. “Qualcuno era pronto a vendere l’informazione ai media”, Duchess of Cambridge and, Duchess of Sussex, right, applaud during the women's ...