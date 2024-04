(Di martedì 2 aprile 2024) "Ho capito che nonper: appena smetterò, lascerò il microfonino delle comunicazioni via radio euna persona. Il vero problema è che voglio fare tutto". In una lunga intervista all'edizione annuale del Creativity Issue di GQ, Lewisassicura il suo impegno in Mercedes per quest'anno ma al tempo stesso ha lo sguardo puntato sul futuro. Quello immediato (il 2025 sulla Ferrari) ma soprattutto quello a medio termine,la fine della sua straordinaria carriera in Formula 1. "Sono molto ambizioso. Capisco però che non si può fare, Anzi no, non è vero: niente è impossibile, ma per diventare un maestro in qualcosa, ci vogliono diecimila ore. Ovviamente, io l'ho fatto nelle corse. Non c'è abbastanza tempo a disposizione per diventare un ...

Un inizio di stagione da incubo per la Mercedes e in particolare per Lewis Hamilton : da quando la Ferrari l’ha ufficializzato come pilota dell’anno prossimo, il sette volte campione del mondo si è ... (oasport)

Visto come stanno andando (male, malissimo) le cose in Mercedes, Lewis Hamilton dovrebbe smetterla adesso. chiude re la stagione , prendersi una pausa, e ricaricarsi per l’ultima avventura della sua ... (ilnapolista)

Quantix Acquires CLX Logistics - "We're proud to have the CLX team as part of the Quantix family of companies, and congratulate founder J. Stephen Hamilton on the exceptional business he has built." "You'd be hard-pressed to find a ...finance.yahoo

Hamilton 'non posso correre per sempre, ma dopo F1 sarò felice' - "Ho capito che non posso correre per sempre: appena smetterò, lascerò il microfonino delle comunicazioni via radio e sarò una persona felice. Il vero problema è che voglio fare tutto". (ANSA) ...ansa

Hamilton in pace con il risultato del 2021: "Ma quando lo vedo, lo sento ancora". - Il risultato del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, e quindi del Campionato del Mondo 2021, ha suscitato molte discussioni. In un'intervista a GQsports, Lewis Hamilton spiega come la pensa ora.msn