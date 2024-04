Guerra ultime notizie Nato studia fondo da 100 miliardi per l’Ucraina Biden a Xi | Usa preoccupati da collaborazione Cina-Russia

(Di martedì 2 aprile 2024) Sale pericolosamente la tensione in Medio Oriente: Israele ha colpito Damasco, centrando un edificio del consolato iraniano e uccidendo diversi pasdaran, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi e il suo vice. Teheranla vendetta, Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato la morte di 7 operatori umanitari stranieri e del loro autista palestinese in seguito ad un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della Striscia di Gaza. Donald Trump ha pagato la cauzione da 175 milioni di dollari per sospendere il verdetto sugli asset gonfiati delle sue società mentre procede con i ricorsi. La Corea del Nord ha lanciato martedì un missile balistico non specificato nel Mar del Giappone.

