Guerra ultime notizie Khamenei | «Puniremo Israele per l’attacco a Damasco» 11 le vittime del raid

(Di martedì 2 aprile 2024) Sale pericolosamente la tensione in Medio Oriente:ha colpito, centrando un edificio del consolato iraniano e uccidendo diversi pasdaran, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi e il suo vice. Teheran studia la vendetta, Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato la morte di 7 operatori umanitari stranieri e del loro autista palestinese in seguito ad un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della Striscia di Gaza. Donald Trump ha pagato la cauzione da 175 milioni di dollari per sospendere il verdetto sugli asset gonfiati delle sue società mentre procede con i ricorsi. La Corea del Nord ha lanciato martedì un missile balistico non specificato nel Mar del Giappone.

Mosca: "Le 150mila nuove reclute non andranno in Ucraina | Citeremo in giudizio Kiev per terrorismo" - La Guerra in Ucraina è giunta al giorno 769. La Bielorussia "si sta preparando alla Guerra", ma l'auspicio è che non sia necessario farla. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ...msn

Museo Brigata Ebraica, l'Anpi fermi gli insulti a noi e a Segre - "Al presidente Anpi chiedo: faccia il possibile per fermare gli insulti a Liliana Segre e alla storia della Brigata Ebraica. E non dimentichi gli ostaggi". (ANSA) ...ansa

Harvard, calano del 5% le domande di ammissione. Cosa c'è dietro - Diminuiscono del 5% le domande di ammissione all'Università di Harvard: a incidere, secondo il New York Times, sono state le polemiche degli ultimi mesi ...ilgiornale