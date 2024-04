Guerra | Gaza e Israele Volantinare Vasco nelle università | please

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 aprile 2024) Al direttore - Sconcertato di fronte alle schiere di intellettuali e diche si pronunciano, anche in Italia, per il boicottaggio culturale di, mi è tornato in mente un aureo libriccino di Sabino Cassese, “Intellettuali” (il Mulino, 2021). Cassese (che, facendo parte degli Amici della Normale, si è detto contrario alla recente mozione della Scuola pisana) rileva come una delle doti fondamentali dell’intellettuale sia il cosmopolitismo, la capacità di vedere i fenomeni dall’esterno, l’attitudine alla comparazione, al confronto. E ricorda, al proposito, che la Società delle nazioni “si preoccupò, appena fondata, di invitare gli intellettuali a scambiare i loro punti di vista sui grandi problemi spirituali dell’epoca successiva alla grandemondiale”. Fu così che nacque la Commissione internazionale di cooperazione ...