Guendouzi celebra Giroud | “Le statistiche parlano da sole”

(Di martedì 2 aprile 2024) Mattéo, centrocampista della Lazio, ha parlato del suo compagno in Nazionale Olivier. Ecco le sue parole

QUI LAZIO - TMW - Diversi cambi per Tudor in Coppa Italia rispetto al campionato - Dopo aver battuto sul filo di lana la Juventus nell'ultima di campionato, la Lazio proverà a ripetersi anche domani sera nella semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma ...tuttojuve

Laio, la Serie A celebra Marusic: "Fa impazzire l'Olimpico" - VIDEO - La Lazio batte di misura la Juventus e conquista tre punti fondamentali per questo finale di stagione. Decisivo il gol nel recupero firmato da Adam Marusic su assist illuminante di ...lalaziosiamonoi

Lazio - Juve, le pagelle dei quotidiani: Gila perfetto, Marusic decisivo - La Lazio ha conquistato la prima di tre gare contro la Juventus. Il gol decisivo è stato di Adam Marusic, che con un colpo di testa nel finale ha rotto l'equilibrio facendo impazzire ...lalaziosiamonoi