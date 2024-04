Grey' s Anatomy 21 verrà realizzata | ABC annuncia il rinnovo della serie

(Di martedì 2 aprile 2024) Il medical drama'scontinua a confermarsi come il più longevostoriatelevisione ottenendo ilper la stagione 21. Meredith, nonostante la scelta di Ellen Pompeo di concedersi un po' di pause dal ruolo, sembra non essere ancora pronta a dire addio agli spettatori: ABC ha infattito ildi'sper una storica stagione 21. Laha debuttato sul network americano nel lontano 2005 ed è infatti il medical drama più longevostoriatelevisione da un paio di anni. L'annunciocreatrice Shonda Rhimes, creatrice e produttrice dello show, ha dichiarato,ndo ...

La serie farà ritorno sulla ABC il prossimo 14 marzo ABC ha diffuso in streaming il nuovo trailer della Stagione 20 di Grey's Anatomy , che ha anticipa to il ritorno di uno dei personaggi più amati ... (movieplayer)

La star di Ferrari partecipò anche al casting per il ruolo poi assegnato a Hugh Laurie. Patrick Dempsey è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del 'Dottor Stranamore' in Grey's Anatomy , Derek ... (movieplayer)

