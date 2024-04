Grave incidente in Fi-Pi-Li | persone ferite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Pisa, 2 aprile 2024 –lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li) all’altezza di Pisa. Due auto, poco dopo le 15 di oggi, 2 aprile, si sono tamponate all’uscita di Pisa Nord est in direzione Firenze. Quattro lerimastenello schianto tra i due mezzi. Il traffico è bloccato e le code sono in aumento. Sul posto il personale medico del 118 e i vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento