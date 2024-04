Grave errore di Mazzoleni su Bremer-Zaccagni | “Doveva richiamare l’arbitro” Il VAR non risolve niente

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 aprile 2024) L'addetto al VAR di Lazio-Juventus, Paolo Silvio, è stato bastonato senza pietà dalla Commissione Arbitri Nazionale per bocca di Antonio Damato, intervenuto a 'Open VAR': il mancato richiamo dell'arbitro Colombo al monitor per rivedere la plateale trattenuta disuè undavvero, l'episodio era da rigore netto. Se neanche in casi come questi il VAR ravvisa un "chiaro ed evidente", allora davvero non c'è speranza che tutti i problemi arbitrali possano essere risolti con la tecnologia.